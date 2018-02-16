Сплетем ковер с художницей вместе Завтра в центре современного искусства «Заря» пройдет своего рода день открытых дверей. Все желающие смогут посетить мастерскую, где работает итальянская художница Элена Редаэлли, а также принять непосредственное участие в создании художественного произведения.

Элена Редаэлли покажет желающим разные техники обработки использованной ткани и одежды, продемонстрирует несложные способы вязания крючком и ткачества с использованием изготовленных вручную ткацких станков. Участники смогут создать узоры и элементы, связанные с их личной историей, опытом и воспоминаниями. Художницу вдохновляет российская традиция использования ковров в интерьере, поэтому результаты работы участников мастер-класса также призваны стать частью ее проекта – масштабного полотна, в который вплетутся и истории приморцев.



Элена Редаэлли призывает всех желающих принести предметы одежды или домашний текстиль, связанный с личными воспоминаниями и особенно дорогой им по каким-либо причинам.