Заглянем к Пришвину в дневник Очередное заседание Исторического клуба пройдет 21 февраля в главном корпусе музея имени Арсеньева. Вход на творческий вечер «Дальневосточный дневник Михаила Пришвина: время, люди, природа» будет свободным.

В мероприятии примут участие, как сообщила пресс-служба музея, члены творческого объединения «Дом Пришвина», филологи, краеведы, художники. Ведущий вечера – литературный критик Александр Лобычев.



Дальневосточный дневник Пришвина был написан во время его путешествия в Приморье в 1931 году. Впервые в полном виде он был напечатан в Тихоокеанском альманахе «Рубеж» в 2006 году.



Дневник стал почвой, на которой выросла знаменитая книга писателя «Женьшень», но многое осталось только на дневниковых страницах, и сегодня пришло время прочитать и осмыслить их уже в свете нового века.



Писатель вел дневники практически всю свою жизнь: начал в 1905 году, а последнюю запись сделал в 1954-м. Свет эти записи увидели лишь через 30 лет после смерти писателя. Сам Пришвин считал их главным трудом своей жизни: «Главные силы свои писателя я тратил на писание дневников». Их объем в несколько раз превышает полное собрание сочинений писателя. На публикацию он не рассчитывал, говоря, что «за каждую строчку моего дневника – 10 лет расстрела».