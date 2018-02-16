Проснулся, почувствовав весну Пролежавший почти всю зиму на дне бассейна в экспозиции «Река Амур и озеро Ханка» сом почуял приближение весны и выбрался из своего укрытия, показав себя людям, сообщила пресс-служба Приморского океанариума.

Как поясняют специалисты, в природе сомы зимой находятся в полусонном состоянии, не тратят энергию и не нуждаются в ее восполнении. Практически таким же образом амурский сом повел себя и в океанариуме. Он укрылся под корягой на дне. Там же охотился за кусками рыбы и прятался от назойливых соседей – сазанов и змееголовов.



Нередко сом просто лежал между корнями дерева на боку или кверху брюхом. Это очень беспокоило гостей, и специалистам не раз приходилось объяснять, что поведение животного в рамках нормы.



Как только на улице потеплело и солнце стало поласковей, недавний затворник выбрался на прогулку и проинспектировал весь аквариум. Весна не за горами!