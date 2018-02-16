Собрать праздничный стол поможет общегородская ярмарка На центральной площади Владивостока в преддверии Дня защитника Отечества завтра, 17 февраля, развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Здесь все желающие жители и гости города смогут приобрести мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, морепродукты, мед, кондитерские изделия и другие продукты к праздничному столу.



Как уточнили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, ярмарка «Праздничная» будет работать с 10 до 17 часов.