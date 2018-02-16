Атаку сорвали тайм-аутом На третье место перебралась после 13-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» владивостокская «Приморочка», обойдя своего главного конкурента в борьбе за бронзовые награды первенства – команду «Липецк-Индезит».

Сделать это нашим землячкам удалось благодаря двум сенсационным победам над лидером турнира – «Северянкой» из Череповца. Этот клуб в нынешнем первенстве всего трижды терпел поражения. Из них дважды подряд в середине февраля именно во Владивостоке. О первой игре тура «В» рассказал в номере за 13 февраля. Вторая встреча стала точной копией предыдущего поединка и также завершилась с общим счетом по партиям – 3:2.



В стартовом сете этого матча равная игра продолжалась до отметки 20:20. Чтобы сдержать атакующий порыв гостей, наставник «Приморочки» Александр Стаценко был вынужден взять тайм-аут. Эта уловка принесла свои плоды. Удачные атаки Ольги Ефимовой, Марины Бондаревой, Юлии Шишкиной и Юлии Гильмановой дали нужный результат – 25:22.



Во второй партии «Приморочка» шла в роли номинального лидера до середины отрезка. Переломным стал рубеж на отметке 11:11. Но в отличие от первого сета в этот раз вторая половина партии пошла по сценарию череповчанок, преимущество которых достигало пяти очков. Ошибки при передачах мяча не позволили нашей команде бороться в концовке – 21:25.



Третья партия для «Приморочки» стала волевой. До отметки 20:20 наша команда шла в роли догоняющей. Она десять раз сравнивала счет, но вперед не выходила. А дальше произошел перелом. Екатерина Громова, Светлана Чеснокова и Марина Бондарева по разу отличились в нападении, впервые в этой партии добившись преимущества в три очка. А решающее очко на свой счет записала Екатерина Громова – 25:22.



В четвертой партии опять была равная игра до второго технического перерыва, но к концовке этого игрового отрезка гостьи увеличили отрыв до четырех очков – 21:25.

Вновь команды выбирали победителя матча на тай-брейке. Тут уже на полную катушку включились зрители спорткомплекса «Олимпиец», которые активно поддержали наших волейболисток. В короткой партии команды шли очко в очко до первого технического перехода. Сразу после тайм-аута Юлия Шишкина на блоке увеличила преимущество «Приморочки» до двух очков – 9:7. «Северянка» еще два раза сокращала разницу до минимума, но финишный рывок остановить не смогла. Красивые атаки Ольги Ефимовой и Екатерины Громовой, а также удачный блок Юлии Шишкиной принесли «Приморочке» окончательную победу – 15:10.



Лучшими игроками 13-го тура высшей лиги «А» признаны Ксения Кравченко в составе «Северянки» и Светлана Чеснокова в составе «Приморочки».



– Девчонки – молодцы! – так прокомментировал итоги двух встреч главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Дополнительно настраивать волейболисток на такие игры не нужно. Если в первом матче «Северянка» нам сама в чем-то помогала, то во втором поединке она играла в другой, более командный, если можно так выразиться, волейбол… И тем приятней было их обыграть. Заслуженная победа. Хотя оба матча были достойны двух сильнейших команд лиги.



У нашего клуба сейчас в активе 51 очко. Несмотря на два поражения, «Северянка» остается на первом месте, набрав 71 очко. На втором месте находится «ЮЗГУ-Атом», у клуба из Курска 55 очков.



Ближайшие две игры 14-го тура вновь состоятся во Владивостоке. В гости к нашим девушкам приезжает команда «Импульс» из Волгодонска. Этот клуб располагается на предпоследнем месте, имея в наличии всего 16 очков. Можно не сомневаться, что эти игры принесут нашим землячкам максимум очков.