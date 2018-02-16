Мэр пошел в народ Глава Владивостока знакомится с предприятиями, чтобы лично услышать горожан и сформировать программу действий

Работу общественного транспорта во Владивостоке необходимо улучшить – в течение года эту сферу ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко на встрече с сотрудниками предприятия ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе мэрии.

Владивостокская ТЭЦ-2, основной производитель тепловой и электрической энергии для приморской столицы, стала одной из первых компаний города, которые посетил глава краевого центра.



– Знакомлюсь с работой городских предприятий и их сотрудниками, чтобы лично услышать вопросы и предложения горожан, таким образом формируя свою программу действий с точки зрения тактики и стратегии, – отметил Виталий Веркеенко на встрече с энергетиками.



Один из первых вопросов, который задали градоначальнику, касался работы общественного транспорта. Сотрудники ТЭЦ пожаловались главе города на перебои в движении и отсутствие комфорта в автобусах, работающих на городских маршрутах, и спросили, каковы перспективы развития этого направления.



– Вопрос работы общественного транспорта – один из базовых для Владивостока, я неслучайно начал знакомство с городскими предприятиями именно с ВПОПАТ, – ответил Виталий Веркеенко. – В муниципальном автопарке по разным причинам сломана почти половина всей закупленной техники, в этом вопросе разбираться буду лично. Вижу проблемы, которые существуют и у коммерческих перевозчиков. Следующим шагом станет встреча с ними. Как я вижу работу общественного транспорта в столице Приморья? Так же, как и вы: он должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители не должны разговаривать по телефону во время движения и принимать наличные у пассажиров за проезд. Мы понимаем, что и как можно улучшить. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа как в отношении коммерческих перевозчиков, так и в отношении муниципального транспорта.

Глава города добавил, что команду городской администрации недавно усилил новый заместитель, который будет курировать в том числе управление транспорта.



– Сергей Шерстюк – эффективный управленец, имеющий большой опыт. Уверен, что в этом году вы увидите серьезные изменения в этой сфере, – заверил глава Владивостока.



Вопросы энергетиков также касались развития малого бизнеса, строительства социальной инфраструктуры и благоустройства города. Сотрудники ТЭЦ-2 поблагодарили главу за инициативу восстановить исторический центр города и решение снять с торгов объекты Владивостокской крепости и попросили создать новый туристический маршрут по уникальному объекту.



– В свое время Российская империя потратила 4 % золотого запаса казны на строительство Владивостокской крепости. Нужно использовать ее как масштабный, знаковый туристический объект, которым мы по праву можем гордиться. Безусловно, мы найдем решение, как реставрировать ее объекты и создать там новые турмаршруты, – ответил Виталий Веркеенко.