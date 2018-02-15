Дети, это вам. От Валерия Абисаловича Масштабный и весьма долгосрочный проект запускает в марте Приморская сцена Мариинского театра – «Валерий Гергиев – детям».

Будучи в нашем городе, художественный руководитель Мариинки не раз и не два рассказывал об уже существующих – на основной сцене театра – программах для детей, подчеркивал, как важно привлекать в театр подрастающее поколение, воспитывать зрителя буквально с младых ногтей.



И вот на Приморской сцене начинается реализация проекта «Валерий Гергиев – детям», который будет состоять из нескольких программ.



Одна из задач проекта – приобщение детей и юношества к миру классической музыкальной культуры, раскрытие их интеллектуальных и творческих способностей. В спектаклях цикла «Музыка песчаных сказок» множество игровых моментов, которые принимают форму то волшебного путешествия, то увлекательного квеста. Фрагменты классической музыки нанизываются на канву классических сказок, а также авторских сказок ведущей. Например, музыкальные спектакли с использованием песочной анимации музыковеда Ольги Пикколо.



4 марта в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра цикл «Музыка песчаных сказок» откроет концерт-спектакль «Встреча с Маленьким принцем» для детей от 4 до 15 лет. В его основе сочетание знаменитой сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери с музыкой французских композиторов-импрессионистов в джазовой обработке.



Сказочные интерактивные спектакли, адресованные ребятам от 3 до 15 лет, будут проходить в Малом зале театра по выходным дням с марта по июнь. Детям Приморья будут показаны «Тишина в тишине, или Ежик в тумане» (21 апреля), «Синяя птица. Сказка-путешествие» (22 апреля), «Детский альбом стеклянного мальчика» (23 апреля), «Спящая красавица, или Чудесное пробуждение» (5 мая), «Детство Моцарта, или Встреча со Сверчком» (2 июня), «Золушка» (3 июня).