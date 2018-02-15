Лучший способ вспомнить о художнике В залах Приморской картинной галереи, что на Партизанском проспекте, 12, начала работу выставка по итогам седьмого конкурса графических работ, посвященного памяти приморского художника Андрея Камалова.

В экспозицию отобрано 120 работ из более 1000 заявленных. Среди экспонирующихся – произведения мастеров и членов Союза художников РФ, преподавателей и студентов, учащихся художественных училищ и школ, профессионалов и любителей из Владивостока и Приморского края, Хабаровска и Хабаровского края, Благовещенска и Амурской области, Еврейской автономной области.



Темы конкурсных работ тесно связаны с тематикой творчества самого Камалова: «Мое Отечество», «Восток и Запад», «Земля и Океан», «Морской берег», «Старое и новое искусство», «Цирк». Все эти темы по своему содержанию универсальные. Работы выполнены в разных графических манерах и техниках – представлены офорты, акварель, пастель, карандаш, линогравюра, монотипия, акватинта, ксилография, экслибрис, произведения в смешанных техниках. Это дает возможность увидеть широкую панораму творческого процесса начинающих и состоявшихся художников-графиков.