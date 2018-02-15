Лучший способ вспомнить о художнике

В залах Приморской картинной галереи, что на Партизанском проспекте, 12, начала работу выставка по итогам седьмого конкурса графических работ, посвященного памяти приморского художника Андрея Камалова.

15 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4282 от 15 февр. 2018

В экспозицию отобрано 120 работ из более 1000 заявленных. Среди экспонирующихся – произведения мастеров и членов Союза художников РФ, преподавателей и студентов, учащихся художественных училищ и школ, профессионалов и любителей из Владивостока и Приморского края, Хабаровска и Хабаровского края, Благовещенска и Амурской области, Еврейской автономной области. 


Темы конкурсных работ тесно связаны с тематикой творчества самого Камалова: «Мое Отечество», «Восток и Запад», «Земля и Океан», «Морской берег», «Старое и новое искусство», «Цирк». Все эти темы по своему содержанию универсальные. Работы выполнены в разных графических манерах и техниках – представлены офорты, акварель, пастель, карандаш, линогравюра, монотипия, акватинта, ксилография, экслибрис, произведения в смешанных техниках. Это дает возможность увидеть широкую панораму творческого процесса начинающих и состоявшихся художников-графиков.