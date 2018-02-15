Иностранцам станет выгоднее покупать товары во Владивостоке Правительство России утвердило перечень пунктов пропуска через государственную границу, на которых в 2018 году заработает система Tax Free – компенсации налога на добавленную стоимость (НДС). По сообщению пресс-службы краевой администрации, в списке регионов, в которых появится система возврата НДС, есть и Приморье.

В 2018 году в Международном аэропорту Владивостока и в морском пункте пропуска Владивосток начнут предоставлять преференции иностранным туристам. Сообщается, что список мест, в которых появятся Tax Free, формировали с учетом максимального пассажиропотока и наличия возможности внедрить необходимую инфраструктуру.



В краевом департаменте туризма считают, что внедрение мировой практики Tax Free очень актуально для Приморья, поскольку с каждым годом регион становится все более востребованным у путешественников.



– Мы продолжим работу по включению магазинов и торговых комплексов региона в число объектов, которые будут предоставлять гостям компенсацию за налог, – отметили в департаменте.