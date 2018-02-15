Ставка на агропром Сельское хозяйство является стратегическим направлением развития экономики региона, заявил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, комментируя итоги работы отрасли в прошлом году.

– В приоритете – выращивание сои, развитие животноводства. Климат края пригоден для увеличения объемов производства картофеля, кукурузы и овощей. Мы продолжим наращивать объемы производства сельхозпродукции. Только за первые шесть месяцев 2017 года эти показатели выросли на 7 %. Однако потенциал наш гораздо выше, – отметил врио губернатора.



По информации пресс-службы края, за последние пять лет объем продукции, выпускаемой аграриями региона, возрос на 14 %, сообщили в пресс-службе края. По показателям развития сельского хозяйства Приморье находится на втором месте среди регионов ДФО, уступая первенство только Амурской области. Согласно данным краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в агропромышленном производстве края работают 536 предприятий, а также 947 фермерских хозяйств и 183 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. В 2017 году сельскохозяйственной продукции выпущено на 47,9 миллиарда рублей. Жители края заинтересованы в покупке продукции местного производства. Спросом пользуются молочные и мясные товары, яйца, овощи и хлебобулочные изделия. В 2017 году в регионе произвели 25,2 тысячи тонн свинины, что на 40 % выше уровня 2016 года. Традиционно лидером в этом деле остается Спасский район с показателем роста производства в 2,5 раза. Производство куриного яйца в Приморье также снабжает местный рынок свежей продукцией. Больше половины, а именно 343,3 миллиона штук, произведено на Уссурийской птицефабрике. Кроме того, в 2017 году на стол приморцев попало примерно 34,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 36 % выше уровня 2016 года.



В 2017 году в Приморье было произведено более 130 тысяч тонн молока (на 15 % больше, чем пять лет назад).



Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Приморье в прошлом году составила 474,3 тысячи гектаров. Значительно увеличилось производство сои: благодаря расширению посевной площади на 30 % приморские аграрии произвели 372,6 тысячи тонн этого зерна.



Для повышения урожая была также увеличена посевная площадь пшеницы. В 2017 году сельхозпроизводителями намолочено более 93 тысяч тонн ранних зерновых, что почти в 1,5 раза больше урожая прошлого года. План по уборке риса выполнен на 100 %. На площади в 13 тысяч гектаров аграрии собрали более 34,4 тысячи тонн риса.



Посевы картофеля и овощей остались на прежнем уровне по причине чрезвычайных ситуаций последних трех лет и гибели посевов. Если урожай картофеля в 2017-м удалось увеличить на 32 % (в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах он составил 45,5 тысячи тонн), то овощей собрали почти в полтора раза меньше, чем в 2016-м. Часть посевов была уничтожена продолжительными ливневыми дождями в августе 2017 года.



Как подчеркнул врио губернатора, необходимо помогать крестьянским хозяйствам реализовывать продукцию по выгодной цене. Самим аграриям стоит расширять линейку производства собственной продукции и заключать договоры на постоянной основе с торговыми сетями.



Отметим, что найти партнеров для дальнейшего развития аграрии Приморья смогут на первой Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Дальневосточное поле», которая впервые пройдет во Владивостоке в сентябре этого года. На выставке будет представлен лучший опыт российских регионов в сфере животноводства, растениеводства, производства кормов. Это будет яркое и масштабное шоу, где аграрии из всех регионов страны представят свою сельхозпродукцию российским и зарубежным коллегам.