Поддержим олимпийцев личными рекордами По всей стране прошел праздник «Лыжня России». В нем приняло участие около полумиллиона человек. Приморье рекордами не отметилось, но свои полторы тысячи человек в Спасском районе на дистанции выставило. Самому младшему – Диме Кипринову было 1,3 года, а самой опытной – Екатерине Синенко исполнилось 90 лет.

Понятное дело, что каждый из участников выбирал себе дистанцию по возрасту и здоровью. Для любителей это один и три километра, для профессионалов расстояние более серьезное – пять и десять километров.



Несколько лет назад я принимал участие в «Лыжне России» на трассах Арсеньева. Незабываемый праздник спорта. В моей памяти он останется на всю жизнь. И если бы в этом году лыжню проложили поближе к Владивостоку, то я вновь бы окунулся в атмосферу всеобщей зимней радости.



Понятно, что кто-то бежит на результат. А для кого-то рекордом является сам факт участия, как уверял основатель Олимпийских игр современности барон Пьер де Кубертен. Помните его крылатую фразу: «Главное не победа, а участие»?



Это тем более актуально для нынешних дней февраля. Внимание всего мира сейчас приковано к небольшому курортному городу Пхенчхану в горах на северо-востоке Республики Корея. Лучшие зимние атлеты бьются за медали на Олимпиаде. Хотя некоторые африканские, латиноамериканские и южноазиатские страны прислали своих спортсменов не в погоне за золотом, а явно только для участия в празднике спорта.



Но в жизни бывает всякое. Вот, к примеру, в 1908 году Россия послала на летнюю Олимпиаду в Лондон (в ту пору зимние соревнования не проводились) фигуриста Николая Панина-Коломенкина. Отправила только для участия, чтобы зафиксировать факт присутствия. А тот возьми да и завоюй золото в турнире мужчин в индивидуальной программе.

Зато к нынешней Олимпиаде в Пхенчхане российские атлеты готовились как к решительному бою. А половину из них Международный олимпийский комитет не допустил до главных стартов четырехлетия.



Но мы, россияне, верим в своих олимпийцев и знаем истинный уровень их мастерства. А они, в свою очередь, надеются на нашу поддержку. И поддержать наших спортсменов, вообще российский спорт стоит не только сидя у экранов телевизоров и за своими компьютерами, наблюдая за соревнованиями на расстоянии, но и можно, и даже нужно, это сделать на свежем воздухе: на лыжах, коньках и санках.