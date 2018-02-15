Как правильно развестись и оформить документы Какие вопросы приморцы чаще всего задают юристам

Во Владивостоке в городской Центральной библиотеке им. Чехова вот уже несколько лет регулярно проводят бесплатные юридические консультации. Будущие юристы, студенты Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза, помогают горожанам выбирать правовые решения.

Дважды в месяц студенты старших курсов и преподаватели встречаются со всеми желающими и отвечают на вопросы, связанные с законодательством, дают рекомендации и рассказывают о порядке необходимых действий.

По словам одного из кураторов проекта и преподавателя колледжа Елены Глухенькой, студенты сами предложили проводить бесплатные консультации для жителей Владивостока.



– Для помощи горожанам дважды в месяц в библиотеку Чехова приходят студенты-старшекурсники. Они помогают людям, которые не могут себе позволить платных юристов. Чаще всего у нас просят совета и помощи в оформлении документов, – рассказала куратор.



Интересно отметить, что студентов не приходится упрашивать проводить консультации. Наоборот, по словам Елены Глухенькой, ребята, которых не берут, обижаются.



Юридические консультации во Владивостоке пользуются большой популярностью. Недавняя, прошедшая 8 февраля, длилась два часа. К юристам выстроилась очередь – более 50 человек. Чтобы принять всех желающих, на помощь четверокурсникам приехали студенты 2–3-х курсов.



– Самые популярные темы, которыми интересуются жители Владивостока, – разводы, наследование, незаконные увольнения, подтверждение ветеранского статуса и получение льгот.



По просьбе «В» Ольга Карпенко, участница юридических консультаций в библиотеке Чехова, составила общие рекомендации по вопросам, которые чаще всего задают жители Владивостока.



Незаконное увольнение



Таковым считается увольнение под принуждением, с нарушением процедуры, установленной законом, и без доказательств основания.



Если работник считает причину увольнения незаконной, можно написать претензию в профсоюзную организацию. Рассмотрев заявление, профсоюз вправе перенаправить жалобу в инспекцию труда.



В Федеральную инспекцию труда необходимо обратиться в течение месяца с момента получения приказа об увольнении. Однако следует обратить внимание на то, что ведомство не станет разбираться во всех подробностях, с показаниями свидетелей, например, – это не их епархия.



В случае если инспекция труда не в состоянии оказать помощь, необходимо обратиться в прокуратуру.



Следует помнить о сроках подачи жалобы. В трудовую инспекцию и прокуратуру следует обращаться в течение месяца со дня получения приказа об увольнении.



И все же самым эффективным вариантом для работника, считающего, что его незаконно лишили рабочего места, является обращение в суд.



Как делить имущество при разводе



Если сторонам не удается договориться о разделе, то придется обращаться с исковым заявлением в суд.



Перед этим необходимо составить перечень и стоимость спорного добра.



При разделе совместно нажитого следует помнить, что личное имущество (вещи, авторские права, медали и т.д.) разделу не подлежат. А вообще, правоведы настоятельно рекомендуют еще перед регистрацией брака оформить брачный контракт.



Восстановление ветеранского статуса



Удостоверение ветерана – это документ, подтверждающий право на получение социальных и правовых льгот. Но не каждый гражданин нашей страны может оформить данное право. Ветеранские статусы бывают:



- ветеран Великой Отечественной войны,

- ветеран боевых действий,

- ветеран военной службы,

- ветеран государственной службы,

- ветеран труда.



Каждое положение подразумевает определенные льготы. Для получения звания ветерана необходимо направить пакет документов (в соответствии с ветеранским статусом) в пенсионное или кадровое отделение исполнительной власти либо в МВД России. После принятия документов комиссией федерального уровня в течение месяца должно быть принято решение о присвоении или отказе в присвоении ветеранского статуса.



Что касается его восстановления, то необходимо сделать запрос в орган, который присвоил гражданину ветеранский статус. Если факт нахождения ветеранского статуса подтвердится, гражданину выдается дубликат. В случае отказа необходимо обратиться с иском в суд.