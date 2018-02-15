Горожане скачивают Oxypay. Для проезда В автобусах Владивостока расширяется сеть электронной системы оплаты проезда. Ее созданием при участии южнокорейской Gideon Sysctech («Гидеон Систек») занимается компания «Городская транспортная система» («ГТС»). Сегодня это современное оборудование работает во всех автобусах муниципального предприятия «ВПОПАТ-1», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С помощью такой системы плату за проезд можно произвести в муниципальных автобусах с помощью смартфона. Для этого необходимо предварительно скачать в Интернете бесплатное приложение Oxypay, которое специально разработано для городов Дальнего Востока России корейскими специалистами.



В конце марта ожидается установка так называемых кешбоксов к уже имеющимся системам, когда за проезд можно рассчитаться наличными. Затем оборудование будет дополнено еще одним устройством, которое будет считывать QR-код с пластиковой карты пассажира. Сегодня специалисты компании «Городская транспортная система» заняты ее разработкой. Таким образом, в автобусах Владивостока можно будет рассчитаться за проезд наличными деньгами, оплатив проезд транспортной проездной карточкой или воспользовавшись для этого смартфоном.



– Нужно отметить, что пассажиры с готовностью откликнулись на нововведения, которые помогают ускорить процесс оплаты, – рассказали в компании «ГТС». – По сравнению с сентябрем, когда приложение заработало во Владивостоке, мы наблюдаем рост его скачивания в 3-4 раза. И уверены, что в дальнейшем большинство пассажиров будут пользоваться именно им. Если мы посмотрим, как это происходит в Республике Корея, например, то увидим, что подобное приложение там используют как молодежь и пассажиры среднего возраста, так и представители старшего поколения. Одним словом, ничего сложного в этом нет.



После оснащения терминалами муниципального транспорта специалисты планируют приступить к установке таких систем в автобусах коммерческих перевозчиков.



Напомним, что цель внедрения системы – исключить из системы финансовых расчетов водителей, которые станут заниматься только своими непосредственными обязанностями (безаварийным вождением автобусов и качественным обслуживанием пассажиров), а также обеспечить полную прозрачность расчетов, максимальный учет поступающих средств и пассажиропотоков.



С тем, как скачать мобильное приложение Oxypay, можно ознакомиться на сайте oxypay.ru