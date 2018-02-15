Обновят не только дороги, но и пешеходные зоны Два проезда к медицинским учреждениям отремонтируют в этом году во Владивостоке по программе «Здоровый город». Будут благоустроены дороги к детским поликлиникам № 4 (ул. Окатовая, 16) и № 6 (ул. Полярная, 6), сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукционная документация по ремонту подъездной дороги к детской поликлинике № 6 уже размещена на «Единой электронной торговой площадке», уточнили в управлении дорог и благоустройства. Согласно планам работы по ремонту дороги должны начаться в конце апреля и завершиться к концу июля 2018 года. Намечено обустроить новое дорожное полотно с заменой основания и устройством новых люков инженерных сетей, а также отремонтировать подпорную стену.



Отметим, что в 2018 году во Владивостоке модернизируют более 20 километров городских дорог. Ремонт проведут как на основных магистралях, так и на внутриквартальных проездах. Так, планируется комплексно отремонтировать улицу Русскую (от автовокзала до пересечения с проспектом 100 лет Владивостоку), Некрасовскую (односторонний участок от фуникулера до Гоголя), восстановить асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов на улицах Тухачевского, Амурской, Чапаева, проспекте «Красного знамени», 94–104. В ходе работ обновят не только дороги, но и пешеходные зоны.



Кроме того, в этом году во Владивостоке продолжится реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого отремонтируют улицы Бестужева, Светланскую, Коммунаров, 50 лет ВЛКСМ (от ост. «Фрегат» до ул. 40 лет ВЛКСМ и от ост. «Фрегат» до ост. «Трудовая»), Порт-Артурскую, Русскую, Спортивную, Нижнепортовую, Прапорщика Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерную.