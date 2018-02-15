Коворкинг «Мама работает» открылся в муниципальной библиотеке В библиотеке № 12 (ул. Калинина, 281) появилось пространство, где мамы Владивостока, находящиеся в декретном отпуске, смогут работать, проводить встречи и переговоры, пока с ребенком будет заниматься опытный воспитатель.

В минувшую субботу здесь состоялось открытие коворкинга (коллективный офис. - Прим. ред.) в рамках Всероссийского проекта «Мама работает», сообщили в пресс-службе мэрии.



В церемонии открытия приняли участие руководитель проекта во Владивостоке Ольга Карчевская, руководитель муниципального учреждения «Владивостокская централизованная библиотечная система» Сергей Соловьев, мамы с детьми.



Ольга Карчевская отметила: чтобы воспользоваться рабочим местом и услугами воспитателя, нужно оставить заявку на сайте коворкинга «Мама работает» минимум за сутки до даты посещения. Кроме того, для женщин подготовлен ряд обучающих программ, а также лектории, мастер-классы и семинары для родителей, запланирована группа психологической взаимоподдержки для матерей с постродовой депрессией. Для мам все эти услуги бесплатны.



Сергей Соловьев рассказал присутствующим о возможностях и услугах, которые предоставляют городские библиотеки жителям города, в том числе молодым родителям, – доступном библиотечном пространстве, книжном фонде, просветительских библиотечных проектах, способствующих развитию ребенка, приобщению его к чтению.



Проект «Мама работает» успешно реализуется в стране более шести лет и входит в топ лучших проектов в сфере трудоустройства социально незащищенных категорий граждан. Создан проект благотворительным фондом социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь». В приморской столице он реализуется при поддержке МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система».