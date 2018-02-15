Спорткомплекс и школу свяжет галерея Уже в ближайшее время на улице Казанской, 4 возле владивостокской школы № 6 начнется стройка. К концу года здесь появится новый трехэтажный многофункциональный спорткомплекс, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукцион на проведение строительно-монтажных работ был проведен 9 февраля. В ходе электронных торгов стоимость строительства снизилась на 6,6 миллиона и составила почти 82 миллиона. Строительством займется ООО «ВекторСтрой». Также в торгах принимало участие ООО «Подгороденка».



На трех этажах спорткомплекса разместятся два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, помещения тира, холл-балкон для зрителей, а также душевые и раздевалки. Со школой этот спортзал будет соединен специальной галереей. Согласно условиям аукциона подрядчик должен будет провести все земляные, бетонные, кладочные, облицовочные, кровельные, отделочные работы, а также монтаж металлоконструкций и устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Затем будет проведено озеленение и благоустройство территории.



– Мы очень рады и даже пока не до конца верим, что уже в конце года будем отмечать новоселье в нашем новом спорткомплексе, – говорит Лина Суворова, директор школы № 6. – Очень удобно, что спортзал будет связан со школой галереей и детям не придется ходить на уроки по улице, особенно зимой. А сколько новых возможностей для занятий спортом появится у ребят! Кстати отмечу, что уроки физкультуры в школе проводились постоянно, несмотря на отсутствие специализированного спортзала, – мы использовали зал хореографии в школе, но это было не очень удобно.



Старое здание спортзала и школьных мастерских было выведено из эксплуатации еще в 2006 году. В 2010-м по заказу администрации Владивостока началась разработка проектной документации для строительства нового спорткомплекса. С учетом изменения СНИПов и корректировки проекта в 2014 году на документы получено положительное заключение экспертизы. Однако на строительство такого крупного и дорогостоящего объекта в городском бюджете средств было недостаточно.



В 2017 году была достигнута договоренность о софинансировании строительства между администрациями Владивостока и Приморья. На сегодня деньги предусмотрены как в городском, так и в краевом бюджете. В октябре прошлого года старое здание было демонтировано, подготовлена строительная площадка.

Справка «В»

ООО «ВекторСтрой» работает на рынке Владивостока уже несколько лет. Специализируется на различных видах строительных работ. Эта же компания ремонтирует виадук на Некрасовской, а в 2016 году восстановила виадук на ул. Маковского.