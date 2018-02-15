В черной маске и с ножом – в магазин за коньяком Нелепое ограбление раскрыли сотрудники Нацгвардии в Большом Камне.

Как сообщила пресс-служба ведомства, глубокой ночью на пульт вневедомственной охраны города поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Группа задержания уже через две минуты прибыла к продуктовому магазину.



Здесь полицейские обнаружили человека в черной маске с прорезями для глаз с бутылкой коньяка и банкой газировки в руках. Все это «богатство» он, угрожая продавцу ножом, похитил с прилавка магазина. Удрать не успел, был задержан на месте преступления и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.