«Праздник не люблю, но от подарка не откажусь»: что думают приморцы о Дне святого Валентина Вчера во всем мире отмечали День святого Валентина, или День всех влюбленных. Если на Западе, в Европе и США, этот день действительно любим всеми, то в России все не так однозначно.

Конечно, этот праздник чтят, любят и всячески поддерживают рекламщики и маркетологи, ведь это прекрасный повод простимулировать покупателей раскошелиться на различные подарки и приятные сюрпризы. Что же касается россиян вообще, не озабоченных ростом продаж, то их мнения об этом дне противоречивые. Корреспондент «В» спросил у жителей Владивостока, что они думают о Дне святого Валентина. Оказалось, что горожане праздник не особенно уважают, но от подарков не откажутся.



Екатерина Бескровная, мама в декрете:

– Ни я, ни мой муж не считаем этот день настоящим праздником, как Новый год или 8 Марта. Но это еще один отличный повод уделить внимание друг другу и выразить любовь. Мы не ходим в ресторан или кино, просто проводим вечер вместе, дарим какую-то символическую мелочь, что-нибудь приятное.



Галина Яхонтова, парикмахер:

– Для меня это однозначно не праздник! Во-первых, это не наша традиция. Во-вторых, прочитала в сетях Всемирной паутины, что в этот день святой Валентин, будучи еще рядовым священником, разрешил браки между мужчинами, так что это однозначно не мой праздник. Но вообще, от подарка, конечно, не откажусь.



Александр Заславский, водитель-экспедитор:

– Для меня это довольно трогательный праздник, возможность выразить свою любовь к моей второй половинке. Этот день мы обычно проводим только вдвоем дома за небольшим ужином. Я не хочу какого-то особого подарка, но своей любимой дарю небольшой символический презент. Она не любит цветы, так что покупаю мягкую игрушку.



Наталья Гандзюк, директор автопроката:

– Считаю, что это хороший повод сказать людям, которые тебе дороги, что ты их любишь. Я бы хотела в подарок цветы, сама обычно дарю валентинки.



Елена Мавринская, пенсионерка:

– У нас в семье этот день никогда не выделялся как праздник, как-то не привыкли мы его отмечать. Но один раз, лет 15 назад, муж решил меня поздравить: принес цветы, конфеты, валентинку. А дочка, которой тогда было лет пять, разобиделась на него, что ее без подарка оставили. Ей достались все конфеты!



Дмитрий Никитин, автомеханик:

– 8 Марта – вот настоящий праздник! А 14 февраля – день как день, я и не праздновал его никогда. Когда с будущей супругой только познакомился, она заставляла что-то ей дарить и в ресторан водить, но потом успокоилась.