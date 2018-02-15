Во Владивостоке рождаются настоящие мужчины В первый день Масленой недели во владивостокском роддоме № 3 на свет появился настоящий богатырь – мальчик весом 5,38 кг и ростом 58 см. Как уверяют врачи, его физические данные соответствуют полутора месяцам развития ребенка.

Как сообщили в КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3», врачи предупредили будущую маму о богатырских размерах малыша еще во время беременности.



По словам главврача роддома Светланы Сагайдачной, у 31-летней женщины это уже четвертый ребенок: в семье есть 11-летние двойняшки и 3-летний малыш. И все мальчики. Кстати, при рождении они тоже не подкачали с весом. Например, двойняшки весили по 2,5 кг каждый, а средний сын – 4,6 кг. Все они появились на свет в результате естественных родов. В этот раз роженице пришлось делать кесарево сечение.



За последние несколько лет этот новорожденный – рекордсмен по размерам среди всех детей, появившихся на свет в роддоме № 3. Он даже опередил малыша, родившегося в январе 2017 года с весом 5,3 кг и ростом 59 см в результате плановой операции кесарево сечение. В ноябре 2009 года в «тройке» появился на свет мальчик весом 5,3 кг и ростом 58 см. К слову, это были третьи роды для его 28-летней матери, и, как и предыдущие, они проходили естественным путем.