Рыбный день станет фестивалем Свежайшая навага подледного лова станет в ближайшие 10 дней королевой ресторанов краевого центра: в нашем городе с 15 по 25 февраля впервые пройдет фестиваль зимней рыбы, в рамках которого шеф-повара лучших заведений будут предлагать посетителям блюда из жареной наваги.

Организаторы фестиваля – Тихоокеанский туристический союз – отмечают, что проект реализуется в рамках популяризации дальневосточной кухни. Владивосток все больше привлекает гостей со всего мира, и удивлять их стоит не только красотами сопок и моря или диковатой прелестью Владивостокской крепости, но и необычными, особенными блюдами, попробовать которые туристы смогут только у нас. Да и жителям краевого центра тоже будет интересно посмотреть, как шеф-повара справятся с превращением наваги в королеву ресторанов.



По мнению экспертов, навага и корюшка, считающиеся у многих, особенно уроженцев Центральной России, «кошкиной» рыбой, давно уже стали привычным блюдом для дальневосточников, а значит, уверенно заняли свое место в кухне региона и просто обязаны попасть в меню заведений общественного питания.



В нашем городе в фестивале примут участие более десятка кафе и ресторанов, причем во всех навага будет продаваться по одной цене – 69 рублей за 100 граммов сырой рыбы (то есть весьма приличная порция готовой вкуснейшей рыбы обойдется приблизительно в 250–300 рублей). Кстати, в одном из ресторанов навагу, как удалось узнать «В», будут готовить прямо на глазах у посетителей – на специальной сковороде-теппане, в восточном стиле.



Фестиваль зимней рыбы в этом году пройдет еще раз, но уже в декабре, тогда, по словам организаторов, шефы ресторанов будут осваивать первую зимнюю корюшку. Кроме того, мероприятие обещает стать регулярным.