Автомобильная специфика края осложняет работу полиции в Приморье Актуальной темой для Приморья остаются кражи автотранспортных средств – 733 таких случая зарегистрировано в 2017 году. Об этом заявил начальник краевого УМВД РФ Николай Афанасьев, выступая перед приморскими депутатами, сообщили в пресс-службе парламента региона.

По информации Николая Афанасьева, на сегодняшний день в крае зарегистрировано 1 миллион 77 тысяч транспортных средств, территория лидирует по количеству авто на душу населения. Несмотря на то что ситуация с аварийностью на приморских дорогах в прошлом году в целом улучшилась (зарегистрировано 2782 ДТП, что на 7,8 процента меньше, чем в 2016 году), количество погибших выросло (264 человека). Как отметил Николай Афанасьев, особую обеспокоенность вызывают происшествия с участием детей. В прошлом году было зафиксировано 353 таких ДТП, в которых погибли 12 детей. Отвечая на вопрос председателя комитета по региональной политике и законности Джамбулата Текиева, начальник УМВД в числе основных причин дорожно-транспортных происшествий назвал превышение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году к административной ответственности привлекли 12940 нетрезвых водителей, кроме того, было возбуждено 1200 уголовных дел в отношении тех, кто повторно сел за руль пьяным.



– Есть снижение количества преступлений, раскрываемость повысилась, но все равно остаются нерешенные вопросы, – прокомментировал отчет председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. – В Приморском крае все еще совершается 30 процентов всех преступлений в Дальневосточном федеральном округе и некоторые показатели хуже, чем в целом по России. На это есть и объективные причины. Например, в летний период в крае увеличивается количество автотранспортных средств, отсюда рост ДТП. Нас волнует статистика дорожно-транспортных происшествий. Их количество хоть и уменьшилось, но количество смертельных исходов увеличилось – 12 детей в прошлом году погибли. Считаем, что необходимо на это обратить внимание.