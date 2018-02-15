Адвокат Игоря Пушкарева: Правда победит! В Тверском суде Москвы 13 февраля состоялось предварительное слушание по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Как сообщило РИА VladNews со ссылкой на адвоката бывшего главы Владивостока Константина Третьякова, итогом заседания стало продление меры пресечения: срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарева продлен до 26 апреля.

Заседание проходило в закрытом режиме и длилось почти 6,5 часа. Все обвиняемые находились в зале суда.



«Безусловно, с эмоциональной точки зрения очень сложно участвовать в процессе, когда совершенно очевидные вещи раз за разом выворачиваются наизнанку. Но я уверен, что рано или поздно мы добьемся того, что правда победит», – отметил Константин Третьяков РИА VladNews.



Напомним, что ранее Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкаревых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела. Адвокаты экс-мэра Владивостока по-прежнему не согласны с решением Верховного суда РФ о рассмотрении дела в Москве, а не во Владивостоке.



«Несмотря на вынесенное решение, наша позиция остается неизменной: дело было возбуждено, расследовано и направлено с изменением подсудности в Тверской районный суд Москвы незаконно. И, без преувеличения, каждый, кто хоть немного погружается в события, происходящие вокруг Игоря Пушкарева, сразу же понимает это», – заявил защитник.



Следующее заседание, на котором состоится рассмотрение дела по существу, пройдет в Тверском суде Москвы 27 февраля.



Игорь Пушкарев находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста. Свою вину Игорь и Андрей Пушкаревы, а также Андрей Лушников не признают и с предъявленными обвинениями не согласны.