Еще в десяти детских садах города проверили пищеблоки Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города продолжают контролировать качество питания в детских садах Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в минувшие дни проверки прошли в десяти дошкольных учреждениях: № 156 (ул. Космонавтов, 7), № 36 (ул. Южно-Уральская, 21), № 31 (ул. Светланская, 5б), № 155 (пр. 100 лет Владивостоку, 125а), № 23 (ул. Южно-Уральская, 14), № 175 (ул. Баляева, 36а), № 169 (ул. Постышева, 35), № 187 (ул. Иртышская, 26б), № 136 (пр. 100 лет Владивостоку, 72а) и № 151 (ул. Амурская, 25а).



Как уже писал «В», в управлении образования на постоянной основе работают ревизионные комиссии. Они выезжают в сады, проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Все визиты незапланированные, сотрудники детских садов заранее о них не проинформированы.



В результате последняя проверка показала, что процесс питания дошкольников идет в нормальном рабочем режиме. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами оформляют их письменно в адрес поставщика продуктов. Поставщик, в свою очередь, обязан оперативно устранить все недочеты.



Кроме того, во всех 119 детских садах города созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.



Для получения объективной и достоверной информации администрация Владивостока открыла горячую линию по вопросам питания в детских садах. Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефонам: (423) 253-44-51, (423) 253-47-04.