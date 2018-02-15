Будущие мореходы готовы к труду и обороне Во Владивостоке состоялся первый этап физкультурного мероприятия по выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сдать нормы ГТО решили 115 студентов и курсантов МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ребята выполнили нормативы по подтягиванию на перекладине, рывку гири, наклону вперед, отжиманию и подниманию туловища из положения лежа в положение сидя, – рассказал заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока Александр Кисиль. – А также бег на различные дистанции, стрельбу и плавание».



Организаторами мероприятий по сдаче норм ГТО выступают администрация Владивостока и муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО.



Всего в краевом центре в этом году планируется провести порядка 30 мероприятий по сдаче комплекса нормативов в рамках ГТО. В них помимо студентов и курсантов смогут принять участие все желающие.



«Для этого необходимо иметь физическую подготовку и допуск врача к участию в мероприятии», – добавил Александр Кисиль.



К слову, в этот раз среди сдающих нормативы не оказалось ни одной девушки, испытать свою силу и ловкость пришли только парни.



«Я решил проверить себя и поэтому принимаю участие в сдаче норм ГТО, – рассказал Алексей Щечиков. – Уже сдал первый норматив по отжиманию от пола на золото – мне удалось отжаться 42 раза. Надеюсь, что следующие виды тоже дадутся мне легко».



Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО Владивостока (пр. 100 лет Владивостоку, 30д, стадион «Строитель») по телефону 8-964-450-20-40. Нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и получить уникальный идентификационный номер.