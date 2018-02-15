Новая школа в Снеговой Пади примет свыше 800 учеников В новом учебном году в школах Владивостока планируется открыть 239 первых классов и принять 6600 первоклассников. Это на 300 учеников больше, чем было в прошлом году, и на 1312 детей больше по сравнению с 2015 годом, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Специалисты мэрии говорят о демографическом росте, который, с одной стороны, радует, а с другой – требует мобилизации сил от школ.



Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 77 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru. Запись в школы началась 1 февраля. Для зачисления ребенка в первый класс родители предоставляют заявление, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. Также необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность родителей. На сегодняшний день школы города приняли 2420 заявлений от родителей первоклашек. Во всех учебных учреждениях запись проходит в обычном режиме.



Однако увеличение числа первоклассников не могло не отразиться на комплектовании классов. Чтобы принять всех детей, в этом году первых классов в приморской столице будет организовано на 12 больше, чем в предыдущие годы. Особенно остро проблема стоит, как уже писал «В», в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь всего две школы, и они работают на пределе проектных мощностей.



– Во Владивостоке в последние годы очень активно строится новое жилье, а инфраструктура за ним не успевает, – отмечает Людмила Чижова, заместитель начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования. – Строительство одной школы стоит от 800 миллионов рублей. Изыскать их одномоментно невозможно. Мало просто построить школу, ее необходимо укомплектовать профессиональными кадрами. Но такая проблема существует не только в краевом центре. Демографический рост наблюдается сегодня по всей России. Большое количество первоклассников в этом году ожидается почти во всех регионах.

Специалисты заверяют: несмотря ни на что, все дети краевого центра будут устроены в школы. А сложности, вызванные демографическим ростом, будут решаться поэтапно. Например, принято решение о строительстве новой школы в микрорайоне Снеговая Падь. Она будет рассчитана на 825 учеников и расположится неподалеку от «взрослой» поликлиники № 9 в районе улицы Адмирала Горшкова. Проект новой школы уже разрабатывает проектная организация, это ООО «СБС Групп».



Напомним, что для привлечения молодых педагогов в школы уже несколько лет во Владивостоке существует специальная муниципальная программа. Она позволяет в течение первых трех лет работы ежемесячно получать доплату к заработной плате (около 18 тысяч рублей) и единовременно при устройстве на работу получить подъемные (около 40 тысяч рублей). Благодаря этой программе с 2014 года в сферу образования приморской столицы пришли работать 250 молодых педагогов.