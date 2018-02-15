Приборы с претензией Навязчивый сервис не держит громких обещаний

Владивосток накрыла волна коммунального надувательства. Заброшенные в почтовые ящики листовки практически в ультимативной форме требуют установить счетчики на горячую и холодную воду. В противном случае компания «Единая городская служба по учету водоснабжения», автор почтовых «вбросов», грозит перевести квартиру на оплату по нормативу.

О том, что данная фирма таким образом агрессивно навязывает услуги населению, причем слишком преувеличивая свои возможности, не сразу разберется и подкованный в тематике ЖКХ человек. Недавно произошедший инцидент с одной из наших коллег – человека весьма здравомыслящего, разбирающегося в коммунальных вопросах, заставил вновь вернуться к теме навязчивого сервиса…



Зная, что подходит срок очередной поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ), женщина (пусть будет Анна) позвонила по телефону, указанному на так удачно и вовремя появившейся в ее почтовом ящике листовке. Разговорчивая девушка на том конце провода очень технично отговорила ее проводить поверку, предложив сразу переустановить оба счетчика – на холодную и горячую воду. И не только установить, но и выполнить всю сопутствующую работу – опломбировать счетчики, составить акт приемки и даже сообщить в ресурсоснабжающую организацию о свежеустановленных ИПУ. То есть от Анны требовалось лишь согласиться стать их клиенткой, оплатить услуги, и все! 12 лет бесперебойной работы счетчиков и год гарантийного обслуживания стали завершающим аккордом в обещаниях диспетчера. В конце концов, у Анны не было поводов сомневаться в честности представителя «Единой городской службы…».



К слову, за свои труды и новые счетчики контора затребовала аж 5000 рублей (правда, со скидкой вышло 4700). А буквально на второй день после установки прибор учета холодной воды перестал работать. Зато прибор учета горячей воды начал крутить за троих. Помня об обещанной гарантии, клиент звонит в контору с просьбой прислать на дом маcтера. Там обещают специалиста «сегодня-завтра», мастер, естественно, не приходит, клиент звонит в «Единую службу…» вновь, ему опять обещают, и так длится с октября прошлого года до сих пор.



А теперь еще раз попытаемся разобраться в этой истории. Начнем с того, что, во-первых, как «В» уже неоднократно писал, данная контора никакого отношения к муниципальным службам не имеет. Во-вторых, поверку водосчетчиков в «Единой городской службе…» заказать все же не получится, что бы там, в листовке, ни было написано. Хотя бы потому, что у организации нет аккредитации на такие услуги. То есть результаты поверки не будут признаны ни Примводоканалом, ни теплосетями (именно они подают горячую воду). Единственная услуга, которую может предложить эта фирма, просто установка счетчиков – то, что, по сути, может выполнить любой слесарь за гораздо меньшую сумму. Ни пломбировка установленных счетчиков, ни тем более составление актов приема в перечень ее полномочий не входит!



– Согласно правилам предоставления коммунальных услуг (постановление правительства № 354) вводить приборы учета в эксплуатацию, то есть пломбировать их, составлять и подписывать акты приема приборов учета, могут лишь исполнители коммунальных услуг на доме. То есть управляющие компании или ТСЖ, – поясняет начальник управления по сбыту КГУП «Приморский водоканал» Яна Загудаева. – И только после того, как подписанный акт управляющая организация передаст ресурсоснабжающей организации (РСО), коммунальная услуга будет начисляться по показателям прибора.

Так что, перечисляя услуги, которые может предоставить контора, диспетчеры «Единой городской службы…» заведомо лукавят. Они могут предлагать установку счетчика. Разумеется, если не смутит цена. Для сравнения: стоимость счетчика составляет 600–700 рублей. Соответственно, два счетчика обойдутся максимум в 1400 рублей. Их установка – 500 рублей. Пломбировку и составление акта управляющая организация выполняет бесплатно. То есть все траты должны ограничиться 2000 рублями! Спросите тогда, почему у «Единой городской службы…» вышло 4700 рублей? Корреспондент «В» тоже задал этот вопрос диспетчеру колл-центра данной фирмы. На что девушка на том конце провода вновь начала перечислять: «…стоимость самих счетчиков, дополнительные комплектующие к ним (странно, что ни в УК, ни в РСО об этих комплектующих ничего не слышали), стоимость установки, пломбировка, составление акта приемки. От заказчика потребуется только сообщить время, на которое удобно пригласить мастера. И не забудьте про год гарантийного обслуживания!»



На вопрос корреспондента «В», почему же контора не выполняет своих гарантийных обязательств, в трубке сначала повисло молчание, а потом и вовсе послышались гудки. Барышня ожидаемо повесила трубку. Таким же образом завершались и все следующие звонки.



Солидное название фирмы, казенный синий штамп на листовке «повторное извещение», заставляющий поспешить раскошелиться практически на подсознательном уровне (иначе пеня, возможные долги за коммуналку, отсюда невозможность получить субсидию), – организаторы конторы учли практически все болевые точки граждан, особенно пенсионеров, которые наиболее ответственно относятся к своевременным коммунальным платежам. И если кто-то из граждан решит рискнуть, надеясь, что законодательство защитит их интересы, то заведомо сглупит – закон ему здесь не защитник.



Юристы РСО не единожды обращались в прокуратуру, чтобы пресечь деятельность хитроумной фирмы. Депутаты писали запросы… Но, как выяснилось, пресекать нечего, вернее некого. Такой организации, как ООО «Единая городская служба по учету водоснабжения», официально не существует! Во всяком случае, в налоговых органах сведений о ней нет. А нет организации – нет и злоумышленников. Все, что можно сделать, так это поймать слесаря, который от имени этой фирмы придет ставить счетчики. Но единственное, что можно будет ему предъявить, так это незаконную предпринимательскую деятельность, поскольку никаких документов, подтверждающих сферу его занятий либо принадлежность к «Единой городской службе…», скорей всего, у него не окажется. Найти физически представителей конторы на месте тоже нереально. Если кто-то сомневается, то может попробовать: Владивосток, ул. Коммунаров, 4. Именно этот адрес «В» назвали диспетчеры фирмы.



Согласитесь, до неприличия абсурдная ситуация складывается с абсолютной безнаказанностью таких бизнесменов, которые опутали своей сетью практически всю страну. Обманутые ими клиенты живут в Иркутске, Краснодаре, Смоленске, Калининграде, Екатеринбурге, Архангельске, Воронеже, Перми, Петропавловске-Камчатском и так далее.

Что же в этой ситуации делать Анне? Покупать новые счетчики, устанавливать их, вызывать представителей УК, чтобы те ввели приборы в эксплуатацию. А до тех пор начислять ей плату за ресурс будут по нормативу с повышающим коэффициентом. Ну еще можно написать заявление в прокуратуру. Так, на всякий случай…

Справка «В»

– Поверка счетчиков Примводоканалом принимается только от Приморского центра стандартизации и метрологии (ПЦСМ) и от ООО «СПК» (эта компания зарегистрирована в Амурской области, но их аккредитация распространяется и на территорию Приморского края), – подчеркнула Яна Загудаева.



– С поверкой счетчиков по горячей воде можно обратиться в такие компании, как ООО «Водомер сервис», ООО «Группа компаний ЖКХ-СЕРВИС», РВЦ Стройсервис и в ПЦСМ, – перечисляет организации заместитель директора по сбыту филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Валерий Червонный.



Что лучше – поверять счетчик или сразу купить и установить новый? Решать этот вопрос гражданам придется самостоятельно, однако практика показывает: обычно к сроку следующей поверки счетчики изнашиваются (в большей степени это утверждение относится к ИПУ горячей воды). К тому же разница между стоимостью нового счетчика и стоимостью поверки невелика. Что же касается сроков следующей поверки, то они отпечатаны на ваших квитанциях. Просто помните: сроки работы индивидуальных приборов учета холодной воды – 6 лет, горячей – 4 года.