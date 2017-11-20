Невнимательный автомобилист устроил ДТП во Владивостоке Все детали ДТП еще предстоит выяснить

ДТП с участием одного автомобиля произошло во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Выселковая, 67. Водитель автомобиля марки Toyota Caldina, мужчина 1989 года рождения, двигался со стороны улицы Русская в сторону улицы Баляева. В какой-то момент мужчина не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил бордюр.

В результате инцидента пострадал водитель Toyota Caldina. С ушибленной раной головы пострадавший направлен на амбулаторное лечение.