ДПС Владивостока готовы к надвигающемуся снегопаду К концу недели жители столицы снова станут жертвами мощного циклона

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту РИА VladNews рассказали, как сотрудники ДПС работают во время снегопада.

«Как только начинает идти снег, объявляется план «Снегопад». Это значит, что на дороги привлекается 100% личного состава сотрудников ДПС, которые несут службу в усиленном варианте до восстановления бесперебойного движения транспорта», - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники ДПС всегда находятся в готовности и, если вдруг объявляется план «Снегопад», то даже люди, у которых выходной, выезжают на работу.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в конце недели на Владивосток может снова обрушиться мощный снегопад.

Фото: Алексей Воронин, газета «Владивосток»