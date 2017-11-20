Мощный снегопад обрушится на Приморье в конце недели Автолюбителям следует подготовиться к очередному удару стихии

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, Приморье вновь окажется во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Новый циклон готовит для жителей края букет сюрпризов: это и дождь, переходящий в снег, и снег, и метель, и штормовой ветер, и гололед с гололедицей, и новое последующее похолодание.

Автолюбителям края уже стоит позаботиться о своей безопасности и тщательней подготовиться к удару стихии.

Отметим, что о предыдущем снегопаде, который накрыл Приморье в минувшую пятницу, знали все за неделю. Однако многие автолюбители решили отложить замену летней резины на зимнюю. В результате пренебрежения ПДД во Владивостоке произошло 163 ДТП.