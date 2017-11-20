Владивостокцы благодарят друг друга в соцсетях «Посты добра» появляются до сих пор

Минувшая пятница оказалась нелегкой для жителей Владивостока. В связи с гололедом и огромным количеством ДТП, движение в городе остановилось, сообщает РИА VladNews. Снегоуборочная техника тоже стояла в пробках, а в это время отзывчивые люди выручали друг друга. Женщины с Седанки и Снеговой Пади разносили чай, пеленки и смеси для мам с малышами, которые оказались в ловушке транспортного потока. Мужчины регулировали движение, брали на буксир и выталкивали машины.

В социальных сетях можно прочитать множество благодарностей от спасенных людей. Вот некоторые из них:

Хочу выразить огромную благодарность администратору на мойке, по улице Зои Космидьянской, 16, за обогрев почти на сутки, за горячий кофе, мой отец и мама вам благодарны!

Хочу выразить благодарность парню на машине золотистого цвета, который довёз нас с ребёнком до останочки Заря. Номер не запомнила и марку машины тоже. Спасибо, добрый человек, даже имени вашего не спросила. Дай Бог вам здоровья.

Хотела сказать огромное спасибо парням из морской пехоты на Карьерной, которые вчера помогли мне выбраться из канавы, вытолкав машину! Ребят, вы большие молодцы! Всего вам самого наилучшего!

Хочу поблагодарить парня, который в районе т/ц «Максим» увидел в пробке, что у меня заклинило заднее колесо! Он остановил нас и сам остановился, несмотря на жуткую пробень , залез под машину, устранил все и поехал, ты спасатель наш на темно-сером инсайте, сзади наклейка «ХИРУРГ»! Ты наш спасатель!!!Благодарим тебя! Есть настоящие мужчины на свете ! Спасибо, дай Бог тебе здоровья и удачи!

Хочу сказать большое спасибо водителю красной "Тундры к310", который не оставил двух девочек-подростков на улице, а довёз детей. По пути в Находку детей высадил из автобуса водитель, как и других пассажиров, мотивируя тем, что дальше ехать он не сможет. Водителю тундры огромное человеческое спасибо!

Огромное спасибо ребятам, которые помогли и затолкали мою машину в подъем на повороте со Спиридонова на Невельского и спасли от столкновения с ограждениями! А также огромное спасибо молодому человеку Кириллу, который довёз меня от Невельского до Ватутина, несмотря на то, что ему было не по пути, не взяв за это денег! Именно благодаря вам я дома, и машина целая!

Действительно мир не без добрых людей! Вчера пытались подняться на Баляева, нам молодой человек сыпал песок под колеса и не только нам, время было уже часа 3 ночи! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!