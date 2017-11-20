Владивостокский автомобилист вылетел на встречную полосу В результате маневра произошла авария с пострадавшими

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Спортивная, 2д. Парень 1997 года рождения за рулем автомобиля марки Nissan Wingroad двигался со стороны улицы Новоивановская в сторону Спортивной. В какой-то момент водитель не справился с управлением своего транспортного средства и вылетел на «встречку», где в это время двигался автомобиль марки Honda Streamд управлением мужчины 1990 года рождения.

В результате столкновения пострадала девушка-пассажир последнего автомобиля. Пострадавшая с сотрясением мозга направлена на амбулаторное лечение.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.