Серьезная авария произошла во Владивостоке Обстоятельства случившегося еще выясняются

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе улицы Фадеева. Там столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение с другим участником движения.

При инциденте никто не пострадал. Автомобили получили сильные механические повреждения. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.

Фото: dps_vl