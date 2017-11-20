Серьезная авария произошла во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще выясняются
Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Инцидент случился в районе улицы Фадеева. Там столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением своего транспортного средства и совершил столкновение с другим участником движения.
При инциденте никто не пострадал. Автомобили получили сильные механические повреждения. Все детали ДТП еще предстоит выяснить.
Фото: dps_vl