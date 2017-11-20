Крупный пожар в строящемся здании напугал жителей Владивостока На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы

Сегодня, 20 ноября, во Владивостоке произошло возгорание в строящемся здании на улице Черемуховая, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 10:52, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, которые приступили к тушению. В 11:07 возгорание было локализовано, в 11:54 – открытие возгорание было ликвидировано. Установлено, что горела мансарда строящего здания.

Площадь пожара составила 200 кв. метров.

По сигналу на место происшествия прибыли 22 человека личного состава и 5 единиц техники.