Во Владивостоке пенсионерка получила серьезную травму Женщина упала в салоне автобуса

Во Владивостоке водитель автобуса допустил падение пассажира, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Водитель автобуса, двигаясь со стороны улицы Алеутская в сторону улицы Луговая, резко затормозил, в результате чего пенсионерка, находящаяся в салоне транспорта, не удержалась на ногах. Как сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, женщина 1935 года рождения получила серьезную травму – перелом шейки левого бедра.

Сейчас личность водителя устанавливается. Все обстоятельства случившегося выясняются.