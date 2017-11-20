Водитель погиб в результате опрокидывания авто в Приморье По данному факту проводится проверка

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП в районе 705 км автодороги Хабаровск-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыла Госавтоинспекция. Установлено, что 36-летний водитель автомобиля SsangYong Korando Sports двигался в направлении Владивостока. При прохождении скользкого участка трассы мужчина не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и совершил опрокидывание, в результате чего водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшего.

Известно, что на момент ДТП стаж вождения погибшего составил 13 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался.

Фото: 25.мвд.рф