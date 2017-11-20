Трое несовершеннолетних получили срок за убийство женщины в Приморье Злоумышленники напали на пострадавшую ради ограбления

Трое несовершеннолетних жителей Арсеньева осуждены за разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, один из них признан виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Преступление было совершено 12 декабря 2016 года. Установлено, что молодой человек и две девушки, 2001 года рождения, в вечернее время подкараулили в парке «Восток» в городе Арсеньеве случайную прохожую с целью похитить ее имущество. Подсудимый нанес несколько ударов по голове потерпевшей бейсбольной битой, а девушки должны были обыскать потерпевшую. Однако случайный прохожий потребовал прекратить противоправные действия, после чего подсудимые скрылись с места преступления. Спустя несколько дней от полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла в больнице города.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы сроком 5,5 лет молодому человеку, а девушкам - 4,5 года лишения свободы, всем с отбыванием наказания в воспитательной колонии.