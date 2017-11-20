Автомобилист сбил пешехода во Владивостоке и скрылся Все детали ДТП еще предстоит выяснить

Во Владивостоке сбили пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на придомовой территории дома по адресу улица Сибирцева, 10. Водитель на неустановленном авто, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате аварии пострадала женщина 1982 года рождения. Пострадавшая с ушебом поясничного отдела позвоночника направлена на амбулаторное лечение.

Все детали аварии еще предстоит выяснить.