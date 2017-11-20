Жительница Приморья пойдет под суд за покупку медкомиссий Вознаграждение составило 42 тысячи рублей

Жительница Находки обвиняется в даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, женщина, работая продавцом в детском магазине, не желала проходить обязательный, с учетом ее должности, медосмотр. Поэтому фигурантка дела решила дать взятку заведующей отделения медицинских осмотров поликлиники структурного подразделения «Городская больница № 1» КГБУЗ «Находкинская городская больница».

Так, в августе 2017г. она передала должностному лицу медучреждения денежное вознаграждение в размере 42 тыс. рублей за внесение в ее медицинскую книжку, а также в медкнижки еще 13 работников детского магазина ложных сведений о якобы прохождении соответствующих обследований.

Действия взяткодателя и заведующей отделением медицинских осмотров были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя были направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело в отношении должностного лица медучреждения, получившего взятку, в настоящее время находится в производстве следственного отдела по г. Находка СУ СК России по Приморскому краю.