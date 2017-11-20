Двойное ДТП произошло на трассе во Владивостоке Серьезные травмы получил владелец одного из автомобилей

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе дома по адресу Фирсова, 3. Водитель маршрутного автобуса марки Hyundai Aero City, мужчина 1991 года рождения, двигался со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в сторону улицы Постышева. В какой-то момент водитель не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на автомобиль, стоявший на проезжей части дороги. Стоит отметить, что пострадавший автомобиль уже до этого попал в ДТП, а его водитель вышел из машины для составления протокола.

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что в результате аварии пострадал водитель стоявшего на трассе авто – мужчина 1963 года рождения. Пострадавший был госпитализирован с переломом костей таза.

Все детали аварии еще предстоит выяснить.