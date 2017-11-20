Во Владивостоке инспектор оказался в колонии из-за крупной взятки Злоумышленник был задержан в октябре 2016 года

Во Владивостоке осужден бывший государственный инспектор отдела автотранспортного надзора за получение взятки в виде денег через посредника за попустительство по службе, совершенное в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в период, когда фигурант занимал должность старшего государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю. Так, действуя через посредника, инспектор получил от руководителя автотранспортной компании взятку в виде денег в размере 200 тыс. рублей.

Так, денежное вознаграждение было передано за попустительство должностного лица по службе в пользу указанной компании, которое выражалось в сокращении фактов выявления административных правонарушений в ее деятельности, а также составление протоколов на должностных лиц, с целью уменьшения суммы штрафа.

При получении денежных средств в октябре 2016 года фигурант был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, под контролем правоохранителей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на 2 года 6 месяцев.