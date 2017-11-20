Во Владивостоке ребенок оказался под колесами авто Детали происшествия еще предстоит выяснить

В пригороде Владивостока произошла авария с участием малолетнего пешехода, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в вечернее время в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 145. Мужчина за рулем автомобиля марки Toyota Corolla Runx, двигаясь со стороны улицы Магнитогорская в сторону улицы Кирова, совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента пострадал мальчик 2008 года рождения. С закрытым переломом третей левой голени пострадавший был госпитализирован.

Все детали ДТП еще предстоит выяснить.