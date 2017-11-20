Во Владивостоке на автомобили падают банки Неизвестные повредили крышу транспортного средства

Автомобиль жительницы Владивостока стал жертвой хулиганов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе дома по Народному проспекту, 15. Девушка припарковала свой автомобиль возле салона красоты и отправилась на работу. Вечером, когда владелица авто вернулась за своим ТС, то возле машины обнаружила осколки от трехлитровой банки. Осмотрев автомобиль, девушка обнаружила сильную вмятину на крыше, из чего сделала вывод, что банка прилетела с верхних этажей девятиэтажного дома, приземлилась на крышу, помяв ее, а после - осколки упали на землю. Вызывать сотрудников полиции автоледи не стала.

Напомним, это не первый случай, когда автомобилисты становятся жертвами хулиганов именно в этом районе. Летом водитель кроссовера припарковал свой автомобиль возле дома, напротив входа в салон красоты. По неизвестным пока причинам с верхних этажей упало ведро с белой краской, которое разлетелось вдребезги, а брызги краски орошили все вокруг. Досталось и кроссоверу, который стоял рядом с местом падения ведра: в краске оказались и колеса, и бампер, а также двери транспортного средства.

Фото: РИА VladNews