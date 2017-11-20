Рецидивист три года насиловал падчерицу во Вла­дивос­то­ке Злоумышленник получил 17 лет колонии

33-летний житель Владивостока осужден за иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления были совершены местным жителем, который ранее отбывал наказание за убийство и освободился в 2012 году, после чего фигурант дела проживал совместно с матерью девочки, 2004 года рождения.

Первое преступление было совершено им в 2013 году, когда потерпевшей было 8 лет. Воспользовавшись моментом, когда он остался наедине с ребенком, используя беспомощное состояние потерпевшей, злоумышленник применил к ней насильственные действия сексуального характера.

Два других аналогичных преступления совершены им в 2016 году после освобождения из мест лишения свободы, где фигурант отбывал наказание за хищение чужого имущества.

Для применения сексуального насилия он выбирал моменты, когда мама девочки уходила на работу.

О случившемся девочка рассказала своей матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему за наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.