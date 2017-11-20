Вла­дивос­токс­кие ав­то­моби­лис­ты не уважают мамочек с колясками Водители авто пренебрегают правилами парковки

Мамочки из Владивостока жалуются на автомобилистов , сообщает РИА VladNews.

Очередной инцидент произошел на одной из улиц города. Девушка с коляской столкнулась с проблемой: один из автолюбителей, владелец джипа, припарковал свой автомобиль прям на тротуаре, из-за этого молодая мамочка не смогла пройти. Обойти его тоже не представлялось возможным, потому что проезд был перекрыт еще одним припаркованным авто. Такие случаи во Владивостоке - не редкость.

Фото: dps_vdk