Мать с ребенком были спасены во время пожара в Приморье На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы

Накануне вечером в Уссурийске произошло возгорание в квартире на первом этаже по улице Блюхера, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 18.45, спустя 7 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение применить звенья газодымозащитной службы.

Было установлено, что в квартире горят хозяйственные вещи.

На момент пожара в жилом помещении находились женщина и её 11-летний ребёнок, которых пожарные незамедлительно вывели с помощью спасательных устройств на свежий воздух. За медицинской помощью спасенные не обращались.

В 18.54 пожар был локализован, в 19.19 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. По сигналу на место происшествия прибыли 10 человек личного состава и 2 единицы техники.