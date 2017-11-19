«Скорая» Владивостока рассказала о нехватке кадров Глава региона провел встречу с коллективом учреждения

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне посетил станцию скорой медицинской помощи Владивостока, где осмотрел машины «скорой помощи», познакомился с работой оперативного отдела, а также провел рабочую встречу с коллективом учреждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отмечается, что основная проблема «скорой» - нехватка кадров. Так, бригады вынуждены отправляться на вызовы без санитаров и даже фельдшеров, которые могли бы во многом облегчить работу врача. А в случае необходимости и помочь с транспортировкой тяжелобольного и малоподвижного пациента.

В решении кадрового обеспечения службы необходимо официальное разрешение для приема на работу учащихся медицинских колледжей и студентов первых курсов медицинского университета.

«Ребята могли бы получать профориентацию с первых курсов обучения и в последующем пополнять фельдшерский и врачебный состав медицинских работников службы скорой медицинской помощи. Сейчас нет нормативной базы, позволяющей это делать», – отметила заместитель главного врача скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахутдинова.

Врачи уверены, что выпускники 6-х курсов, получившие аккредитацию, для получения опыта могли бы три года работать не только в поликлиниках, но и в «скорых».

Глава региона поддержал предложения и поручил подготовить проект письма в профильное Министерство.

«Считаю, что такими инициативами можно выходить на Минздрав. Готов встретиться с Вероникой Игоревной Скворцовой и обсудить их», – отметил Андрей Тарасенко.

Еще одна тема, поднятая на встрече – обновление автопарка. В прошлом году служба скорой помощи пополнилась 16 автомашинами, из которых только половина полноприводные. Из-за рельефа города службе необходимы полноприводные машины, что позволит более оперативно прибывать врачам к пациентам, особенно в условиях зимы, когда проехать в некоторые районы города особенно сложно.