Эксперты предсказали россиянам рост зарплат в 2018 году Повышение произойдет благодаря росту цен на нефть

Сотрудники центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сообщили, что 2018 году зарплаты россиян будут повышены благодаря росту цен на нефть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По данным экспертов, уже в первом квартале 2018 года стоимость «черного золота» может оказаться на отметке в 52 и 55 доллара за баррель в зависимости от марки.



По прогнозам экспертов, стоимость сырья позволит провести индексацию всех выплат. Также возможен пересмотр прожиточного минимума, который связан с внутренним валовым продуктом.



В ЦМАКП полагают, что если прогноз сбудется, то дополнительные нефтегазовые доходы принесут более 650 миллиардов рублей. Эта сумма будет внесена в бюджет на 2019 год, но часть ее распределится между несколькими ведомствами для обеспечения повышения социальных выплат.



Как отметили в Министерстве финансов, в проект бюджета на следующие три года заложена стоимость нефти в 40 долларов за один баррель. Однако аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования считают, что такой прогноз излишне консервативен.



Согласно прогнозам Национального рейтингового агентства, в 2020-м цены на нефть могут вернуться к 100 долларам за баррель.