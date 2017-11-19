Jazz Acoustic Project: Волна импровизации Владивосток познакомился с новым направлением в музыке

Джаз-мануш. Кто-то до сих пор не слышал о таком музыкальном стиле, а кто-то уже стал его преданным поклонником. Это европейское направление джаза, известное также как цыганский джаз и цыганский свинг, совмещает в себе традиционную музыку цыган этнической группы «мануш» и джаз в его классическом понимании. И можно смело сказать, что познакомил Владивосток с этим направлением проект Jazz Acoustic Project, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Кто приходит послушать цыганский джаз, и как он развивается в нашем городе, расскажут музыканты Jazz Acoustic Project:Александр Дьяченко — руководитель проекта и гитарист, вокалистка Анна Кокорина и баянист Евгений Архипов.