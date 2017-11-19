Молодые люди устроили бои без правил на улице Владивостока В двух людей был произведен выстрел из пистолета

В ночь на субботу, 19 ноября, во Владивостоке компания молодых людей устроила бои без правил практически в центре города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент произошел в районе 02.30 на улице Мордовцева. Драка попала на запись камер видеонаблюдения.

В настоящее время неизвестно, что не поделили молодые люди. Но на видео видно, что изначально конфликт начался со словесной перепалки. После того, как в одной компании подоспело «подкрепление», молодые люди начали выяснять отношения «на кулаках».

Как видно позже на видео, один из участников конфликта подготовился к данному событию, прихватив с собой пистолет. Сначала он в упор выстрелил в своего противника, уложив его в снег. Затем произвел еще один выстрел в другого парня, и тот также упал на землю.

Насколько тяжелыми были травмы пострадавших неизвестно, но очевидцев потасовки просят позвонить по телефонам 8 963 941 42 00.