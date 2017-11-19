В Приморье по горячим следам раскрыто тяжкое преступление Возбуждено уголовное дело

В межмуниципальный отдел МВД России «Большекаменский» поступило сообщение о том, что в селе Стеклянуха Шкотовского района обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что во дворе дома на улице Московская у местного жителя произошел конфликт с 56-летним знакомым. На почве личных неприязненных отношений 40-летний злоумышленник произвел выстрел в область груди своему оппоненту. От полученного ранения пострадавший скончался.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, после чего вызвал такси. В районе остановки общественного транспорта, угрожая предметом, похожим на ружье, злоумышленник открыто похитил у 43-летнего водителя автомобиль, на котором скрылся. Ориентировка была передана всем наружным нарядам, направлена коллегам в соседние территориальные органы внутренних дел.

В районе 88 км автодороги Находка-Кавалерово сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Тойота Карина, схожий по приметам, указанным в ориентировке. Требование инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и продолжил движение. Полицейские организовали преследование нарушителя.

В связи с создавшейся угрозой жизни, здоровью и безопасности участников дорожного движения, Госавтоинспекторы приняли решение о применении табельного оружия. После выстрела по колесам иномарка остановилась. За рулем транспортного средства находился ранее судимый 40-летний житель города Большой Камень. Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» возбуждено уголовное дело по статье 162 (Разбой). СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу